Количество учеников в школах искусств Московской области выросло на 30%

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . На данный момент в подмосковных школах искусств обучаются 92 тысячи учеников.

В школах искусств Подмосковья увеличилось количество воспитанников на 30% за последние три года. Сейчас образовательные учреждения насчитывают 92 тысячи учеников. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Московской области.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева отметила, что в Подмосковье за три года контингент увеличился более чем на 20 тысяч детей — с 70 тысяч до 92 тысяч.

"Мне кажется, что большей поддержки, чем в Подмосковье, нет, наверное, ни в одном регионе, потому что у нас реализуется целый комплекс мер для развития художественных, музыкальных школ искусств", — сказала Оксана Косарева.

По словам министра, в области проводится большое количество ремонтов в школах искусств, а также строятся новые школы. В прошлом году в Московской области открыли три новые школы искусств, а в 2016-2017 годах были проведены ремонты в 17.

Записать детей в школы искусства Подмосковья через интернет можно будет с 15 апреля.