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Количество учеников в школах искусств Московской области выросло на 30%
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Количество учеников в школах искусств Московской области выросло на 30% 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На данный момент в подмосковных школах искусств обучаются 92 тысячи учеников.
В школах искусств Подмосковья увеличилось количество воспитанников на 30% за последние три года. Сейчас образовательные учреждения насчитывают 92 тысячи учеников. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Московской области.
Министр культуры Московской области Оксана Косарева отметила, что в Подмосковье за три года контингент увеличился более чем на 20 тысяч детей — с 70 тысяч до 92 тысяч.
"Мне кажется, что большей поддержки, чем в Подмосковье, нет, наверное, ни в одном регионе, потому что у нас реализуется целый комплекс мер для развития художественных, музыкальных школ искусств", — сказала Оксана Косарева.
По словам министра, в области проводится большое количество ремонтов в школах искусств, а также строятся новые школы. В прошлом году в Московской области открыли три новые школы искусств, а в 2016-2017 годах были проведены ремонты в 17.
Записать детей в школы искусства Подмосковья через интернет можно будет с 15 апреля.
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