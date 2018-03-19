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Запись в подмосковные детские школы искусств будет осуществляться в электронном виде
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Запись в подмосковные детские школы искусств будет осуществляться в электронном виде 

360tv.ru 9 часов назад
Об этом сообщила пресс‐служба регионального Министерства культуры со ссылкой на главу ведомства Оксану Косареву.
Переход на электронную запись пройдет в рамках реализации приоритетного проекта правительства Московской области «Создание системы электронной записи в кружки и секции, мониторинг их загруженности». Запись в организации дополнительного образования Московской области будет осуществляться на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области и Портале системы дополнительного образования Подмосковья.
В настоящее время в Московской области работают 208 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 122 из них — детские школы искусств, 61 — детские музыкальные школы, 18 — художественные, 5— хоровые и 4 — хореографические. В них обучается 92 тысячи детей.
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