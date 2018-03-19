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Конкурс проектных работ завершился в школе на Тайнинской
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Конкурс проектных работ завершился в школе на Тайнинской 

Управа района Лосиноостровский 10 часов назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В школе №1955 на Тайнинской улице завершился окружной этап городского конкурса «Немецкие мотивы».
— Тема 21 конкурса: «К столетию провозглашения Австрийской республики. Россия и Австрия. Отношения без границ». На рассмотрение жюри были представлены проектные и исследовательские работы. На городском туре Северо-Восточный округ представят ученица нашей школы Анастасия С. и ученица Гимназии ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» Анастасия А., — пояснили в администрации учебного заведения.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Тайнинская, дом 15, корпус 3. (ск)
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