Юная екатеринбурженка попала в больницу после драки в школе

В альма-матер ситуацию замалчивают.

9-летняя ученица школы №71 в Екатеринбурге оказалась в больнице с серьезными травмами после потасовки в гардеробе учреждения. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе уральского родительского комитета, куда мать и отец девочки обратились с просьбой защитить ее права.

Инцидент произошел 18 января. Ребенок вернулся домой с головной болью. Родителям она рассказала, что в гардеробе толкались два ученика. Один упал на нее и сбил с ног — девочка сильно ударилась головой о стену. На затылке у школьницы появился синяк диаметром 10 сантиметров. Она несколько раз теряла сознание. В больнице диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Родных девочки вызвали в полицию для дачи показаний.

В школе обещали разобраться в случившемся и попросили никуда не сообщать. Намерение родственников пострадавшего ребенка написать заявление в полицию в образовательном учреждении охарактеризовали как дело бесполезное. По мнению родителей, руководство намеренно скрывает факт полученной в школе травмы и не принимает никаких мер для разрешения ситуации.

Исполняющая обязанности директора МАОУ СОШ №71 Наталья Швидко, не дослушав вопрос корреспондента "Уралинформбюро" о инциденте, бросила трубку.

Стоит отметить, ответственность за жизнь и здоровье ребенка в стенах школы несут ее сотрудники: на уроке — учитель, на перемене — дежурный педагог. Кроме того, ответственность за всех учащихся несет руководство.