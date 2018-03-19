Охват детей-инвалидов обязательным образованием в Китае достиг 90 проц.

, об этом заявил в понедельник председатель исполнительного совета Всекитайской федерации инвалидов Лу Юн в кулуарах Дома народных собраний, где проходит ежегодная сессия ВСНП.

По его словам, в Китае насчитывается 1,68 млн детей-инвалидов в возрасте с 0 до 6 лет, в том числе около 220 тыс. живут в бедных семьях.

По имеющимся данным, для порядка 240 тыс. детей с ограниченными возможностями вопрос получения обязательного образования еще не решен в полной мере, при этом около 80 проц. этих детей имеют тяжелую форму инвалидности, также 80 проц. из них проживают в сельских районах.

Согласно «Плану подъема специального образования на период 2017-2020 гг.», к 2020 г. в Китае охват детей-инвалидов обязательным образованием должен достигать не менее 95 проц. -0-