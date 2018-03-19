Первоклассница из Коптева создала макет к сказке «Гуси-лебеди» для окружного конкурса

На окружном этапе творческого конкурса «Мастерская сказки» успешно выступила воспитанница школы №1576, расположенной на Большой Академической. Как сообщает официальный сайт образовательного учреждения, одна из учениц первых классов представила свой макет к сказке «Гуси-лебеди».

— Макет был выполнен под руководством родителей, а также учителя; проект покорил жюри, и наша подопечная заняла первое место, — сообщили в администрации школы. — В данный момент первоклассница готовится к участию в городском туре, который пройдет 28 марта.

Цель городского конкурса научно-технического и декоративно-прикладного творчества «Мастерская сказки» — помощь в развитии научно-технического и декоративно-прикладного творчества среди детей. (жм)