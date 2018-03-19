Студенты МАДИ приняли участие в форуме TechnoCareer

Студенты расположенного в районе Аэропорт Московского автодорожного института приняли участие в форуме TechnoCareer. Мероприятие состоялось 15 марта в Культурном центре «ЗИЛ» на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

— Участие команды «Формула Студент МАДИ» в форуме стало уже доброй традицией. Болид FSM6 вызвал множество положительных эмоций у организаторов и участников мероприятия. Ребята ответили на огромное количество вопросов о машине, соревнованиях и команде, — поделился представитель пресс-службы.

Напомним, «Формула Студент» — это международный образовательный проект, целью которого является формирование инженерного мышления у студентов и воспитание специалистов, готовых к решению творческих задач. (мю)