Математическая викторина прошла в школе на Костромской

Учащиеся 8-9 классов школы №1370 Алтуфьевского района приняли участие в математической викторине, проверив знания научных понятий, физических величин и биографий ученых. Об этом сообщается на сайте школы.

«На этапе «Оживи пословицу» продемонстрировали свои творческие способности, устроив театрализованные представления. Также ребята получили много новых знаний и положительных эмоций. В каком банке выгоднее взять кредит? Как рассчитать ежемесячный платеж? На эти и другие актуальные вопросы искали ответы учащиеся 8 класса в игре по финансовой грамотности. Острые споры вызвало выстраивание траектории развития фирмы. Ведь основная задача не просто не разориться, а получить максимальную прибыль по сравнению с конкурентами!», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1370 расположена по адресу: ул. Костромская, д. 14, корпус 1. (то)