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Математическая викторина прошла в школе на Костромской
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Математическая викторина прошла в школе на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 10 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Учащиеся 8-9 классов школы №1370 Алтуфьевского района приняли участие в математической викторине, проверив знания научных понятий, физических величин и биографий ученых. Об этом сообщается на сайте школы.
«На этапе «Оживи пословицу» продемонстрировали свои творческие способности, устроив театрализованные представления. Также ребята получили много новых знаний и положительных эмоций. В каком банке выгоднее взять кредит? Как рассчитать ежемесячный платеж? На эти и другие актуальные вопросы искали ответы учащиеся 8 класса в игре по финансовой грамотности. Острые споры вызвало выстраивание траектории развития фирмы. Ведь основная задача не просто не разориться, а получить максимальную прибыль по сравнению с конкурентами!», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1370 расположена по адресу: ул. Костромская, д. 14, корпус 1. (то)
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