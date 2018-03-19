Акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» стартует 21 марта 

В рамках Недели моды в Москве с 21 по 25 марта в Гостином дворе у стенда департамента департамента будет происходить сбор вещей. Далее, с 26 марта до 30 апреля, принести одежду, обувь и аксессуары, подходящие к выпускному празднику, все желающие смогут Центр поддержки семьи и детства «Красносельский» в Скорняжном пер.
«Все собранные вещи будут переданы московским выпускникам из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям, находящихся на попечении. Подобрать наряд, сделать прическу или макияж, создать яркий образ для выпускного бала школьникам помогут профессиональные стилисты», — говорится в сообщении департамента труда и социальной защиты населения столицы.
Сбор одежды будет осуществляться для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
На показе School Fashion Look-2018 российские дизайнеры Алина Асси, Кристина Минниханова, Джемал Махмудов, Кристина Бережнева, Юлия Коростылева и Алена Терентьева (бренд THEY SAY), а также дизайнеры бренда FUNNY SUNNY и студенты Технологического колледжа № 24 представят коллекции образов для выпускного вечера.