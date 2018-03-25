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Ученики из 14 московских школ стали победителями и призерами финала Всероссийской олимпиады по астрономии
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Ученики из 14 московских школ стали победителями и призерами финала Всероссийской олимпиады по астрономии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Замоскворечье
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента образования города Москвы.
«25 марта в Волгограде подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, где учащиеся 14 московских школ показали блестящий результат, завоевав девять дипломов победителей из 15, и с большим отрывом заняли первое место в неофициальном командном зачете. Всего на счету москвичей 27 дипломов», — сообщили в пресс-службе.
Там также привели слова директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, по мнению которого, такой успех стал возможен благодаря многочисленным олимпиадам и кружкам по астрономии, появившимся в последние годы.
«Благодаря систематической массовой работе, развернутой в последние годы, олимпиадам, кружкам, которые открыты в школах, при Государственном астрономическом институте им. П. Штернберга, в Московском планетарии удалось привлечь большое количество ребят к изучению астрономии и добиться такого высокого результата. Опыт ведущих школ, чьи воспитанники традиционно сильны в астрономии, доступен через среду развития таланта, в рамках московской электронной школы», — приводит пресс-служба слова И. Ященко.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии проходил с 20 по 25 марта 2018 г. в Волгограде. Соревнование стало юбилейным — олимпиада прошла в 25-й раз — и рекордным по количеству участников. В течение недели 188 школьников из 46 регионов соревновались в трех турах: теоретическом, практическом и блиц-тесте. Москву представляли 38 ребят.
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