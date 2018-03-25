Ученики из 14 московских школ стали победителями и призерами финала Всероссийской олимпиады по астрономии

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента образования города Москвы.

«25 марта в Волгограде подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, где учащиеся 14 московских школ показали блестящий результат, завоевав девять дипломов победителей из 15, и с большим отрывом заняли первое место в неофициальном командном зачете. Всего на счету москвичей 27 дипломов», — сообщили в пресс-службе.

Там также привели слова директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, по мнению которого, такой успех стал возможен благодаря многочисленным олимпиадам и кружкам по астрономии, появившимся в последние годы.

«Благодаря систематической массовой работе, развернутой в последние годы, олимпиадам, кружкам, которые открыты в школах, при Государственном астрономическом институте им. П. Штернберга, в Московском планетарии удалось привлечь большое количество ребят к изучению астрономии и добиться такого высокого результата. Опыт ведущих школ, чьи воспитанники традиционно сильны в астрономии, доступен через среду развития таланта, в рамках московской электронной школы», — приводит пресс-служба слова И. Ященко.