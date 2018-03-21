Ученики более 300 московских школ примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

«Заключительный этап открывает состязание по астрономии в Волгограде. Затем состоятся олимпиады по праву и французскому языку. Финал пройдет по 24 предметам в 15 городах России и завершится 29 апреля соревнованиями по биологии и основам безопасности жизнедеятельности», — говорится в сообщении.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 20 марта. В пресс-службе департамента образования напомнили, что в прошлом году учащиеся из 222 школ Москвы завоевали 817 дипломов.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Организатором последнего является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.