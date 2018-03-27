Школьник из Подмосковья победил во всероссийской олимпиаде по астрономии

Даниил Долгов из жуковской гимназии № 1 победил во всероссийской олимпиаде школьников по астрономии, которая прошла в Волгограде , говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области

«Московскую область на заключительном этапе олимпиады по астрономии представляла команда в составе 16 человек, все ребята активно готовились и показали высокие результаты. Помимо Даниила, еще семь школьников стали призерами Всероссийской олимпиады», — говорится в сообщении.