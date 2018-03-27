Школьник из Подмосковья победил во всероссийской олимпиаде по астрономии 

Даниил Долгов из жуковской гимназии № 1 победил во всероссийской олимпиаде школьников по астрономии, которая прошла в Волгограде, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Московскую область на заключительном этапе олимпиады по астрономии представляла команда в составе 16 человек, все ребята активно готовились и показали высокие результаты. Помимо Даниила, еще семь школьников стали призерами Всероссийской олимпиады», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, это Александр Гордиенко, лицей № 14, Жуковский; Андрей Тихомиров из раменской гимназии № 2; Иван Стребков, Евгений Бойцов и Павел Супрун, ученики физтех-лицея имени П. Л. Капицы; Данила Матяш, жуковская школа № 3; Максим Давыдов из долгопрудненского физико-математического лицея № 5.
«Это не первая значимая победа в копилке подмосковного школьника. В прошлом году юноша завоевал золотую медаль на XI Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Таиланде, в которой участвовали учащиеся из 45 стран. Российские школьники тогда завоевали всего пять наград, единственная золотая медаль среди них — у Даниила», — отмечается в пресс-релизе.