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С. Собянин поздравил школьников Москвы с первым командным местом на Всероссийской олимпиаде по астрономии
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С. Собянин поздравил школьников Москвы с первым командным местом на Всероссийской олимпиаде по астрономии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Звездный бульвар
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter поздравил школьников столицы с первым общекомандным местом на Всероссийской олимпиаде по астрономии.
«Московские школьники заняли первое общекомандное место на Всероссийской олимпиаде по астрономии. Завоевали девять дипломов победителей из 15. А всего привезли домой 27 дипломов. Поздравляю, ребята!», — говорится в сообщении.
Всероссийская олимпиада школьников проходит на территории 15 субъектов Российской Федерации. Целями состязания являются выявление, поддержка и самоопределение одаренных детей. В 2018 г. в них приняли участие более 5 тыс. старшеклассников. Олимпиада проходила в этом году в Волгограде.
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