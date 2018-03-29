С. Собянин поздравил школьников Москвы с первым командным местом на Всероссийской олимпиаде по астрономии

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter поздравил школьников столицы с первым общекомандным местом на Всероссийской олимпиаде по астрономии. «Московские школьники заняли первое общекомандное место на Всероссийской олимпиаде по астрономии. Завоевали девять дипломов победителей из 15. А всего привезли домой 27 дипломов. Поздравляю, ребята!», — говорится в сообщении. Всероссийская олимпиада школьников проходит на территории 15 субъектов Российской Федерации . Целями состязания являются выявление, поддержка и самоопределение одаренных детей. В 2018 г. в них приняли участие более 5 тыс. старшеклассников. Олимпиада проходила в этом году в Волгограде