28 югорчан принимают участие в финале Всероссийской олимпиады школьников

Почти 30 школьников из Югры принимают участие в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Как сообщает Департамент образования Югры, заключительный этап олимпиады пройдет по 24 предметам с 20 марта по 30 апреля 2018 года в 15 городах России

Отметим, что за призовые и первые места на олимпиаде предполагаются поощрение в виде поступления в любой университет по профильному направлению без вступительных испытаний. Помимо этого, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8-11 классов выйдут на международный уровень олимпиады по общеобразовательным предметам.

Напомним, региональный этап олимпиады школьников прошел в Югре с 11 января по 22 февраля 2018 года, в нем приняли участие более 1,3 тыс. учащихся.