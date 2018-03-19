В Самаре стартует досрочный период ЕГЭ-2018

В среду, 21 марта, стартует досрочный период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сообщает Министерство образования и науки Самарской области

Для проведения досрочного периода в Самаре открыт один пункт проведения экзаменов — МБОУ СОШ № 32. Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.

Для проведения всех экзаменов в досрочный период используется технология печати КИМ в ППЭ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).

Всего на досрочный период зарегистрировано 307 участников, из них 12 выпускников текущего года.