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В Самаре стартует досрочный период ЕГЭ-2018
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В Самаре стартует досрочный период ЕГЭ-2018 

АиФ-Самара 11 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 21 марта, стартует досрочный период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сообщает Министерство образования и науки Самарской области.
Для проведения досрочного периода в Самаре открыт один пункт проведения экзаменов — МБОУ СОШ № 32. Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.
Для проведения всех экзаменов в досрочный период используется технология печати КИМ в ППЭ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).
Всего на досрочный период зарегистрировано 307 участников, из них 12 выпускников текущего года.
21 марта участники сдают ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ. Результаты ребята смогут получить 3 апреля (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором).
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