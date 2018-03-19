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Минобрнауки закрыло два филиала РГГУ
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Минобрнауки закрыло два филиала РГГУ 

ТВ Центр 10 часов назад
Фото: ТВ Центр
Министерство образования и науки России упразднило два филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), говорится на сайте ведомства.
Речь идет о филиалах во Всеволжске Ленинградской области и Улан-Удэ Республики Бурятия. Исполняющий обязанности ректора РГГУ Александр Безбородов должен обеспечить продолжение обучения студентов филиалов с сохранением формы и условий обучения.
РГГУ был основан в 1930 году, главный корпус находится в Москве. По данным ТАСС, действующие филиалы расположены в Георгиевске (Ставропольский край), Домодедове (Московская область). Филиал в Воскресенске (Московская область) находится в процессе ликвидации.
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