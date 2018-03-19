В одной из школ Южнопортового прошла Предметная неделя математики

Предметная неделя математики прошла в отделении для детей с особыми образовательными потребностями школы № 2129 имени Героя Советского Союза Петра Романова района Южнопортовый.

— Программу провели в целях повышения уровня математического развития обучающихся, расширения их кругозора, воспитания самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели и сплоченности детского коллектива, — рассказали в школе.

Ребята с удовольствием приняли участие в математической олимпиаде «Умники и умницы». Также был организован турнир «Математическая смекалка», который помог раскрыть индивидуальные способности обучающихся, их смекалку и сообразительность. (ск)