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Юные жители Сокольников пообщались с живыми бабочками
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Юные жители Сокольников пообщались с живыми бабочками 

Управа района Сокольники 12 часов назад
Фото: Управа района Сокольники
Интерактивные уроки для ребят начальных классов прошли в двух отделениях школы №1530 — в «Школе на Стромынке» и в «Школе на Гастелло».
— В рамках программы отделения дополнительного образования для детей, посещающих группы по присмотру и уходу, были проведены интерактивные уроки с живыми тропическими бабочками, — сообщили представители «Школы Ломоносова».
Урок провел сотрудник Центра допобразования «Союз». Он рассказал школьникам много нового о жизни этих необычных насекомых.
В ходе интерактивного занятия ребята узнали, какой путь проходит бабочка, чтобы прожить всего 10-20 дней и радовать своей красотой. Школьники Сокольников теперь знают, какие отличительные черты ночных и дневных бабочек, какие признаки указывают на то, что бабочка ядовита, а также узнали о необычных представителях этих насекомых: Золотой Птицекрылке, Паруснике Румянцева и других.
Кульминационным моментом занятия для ребят стала возможность подержать в руках куколку, которая вот-вот превратится в новую яркую бабочку. Безусловно, тема вызвала живой интерес у детей: они задавали много вопросов, долго рассматривали выставочные материалы, не желая отводить от них взгляда.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.
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