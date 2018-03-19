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Ансамбль «Истоки» из Отрадного пополнил копилку своих достижений
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Ансамбль «Истоки» из Отрадного пополнил копилку своих достижений 

Управа района Отрадное 12 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Ансамбль народной песни «Истоки», действующий при школе № 1554 района Отрадное успешно выступил на городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», став победителями. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Безупречное исполнение и вокальный талант учащихся ансамбля принесли в копилку достижений нашей школы наивысшую награду конкурса: Гран — При и Лауреатство I-степени, — рассказали в администрации школы.
К конкурсу вокалистов подготовил педагог студии Надежда Богданова, а аккомпаниатором коллектива выступил Рифат Акчурин. (ип)
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