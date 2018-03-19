Ансамбль «Истоки» из Отрадного пополнил копилку своих достижений

Ансамбль народной песни «Истоки», действующий при школе № 1554 района Отрадное успешно выступил на городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия !», став победителями. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Безупречное исполнение и вокальный талант учащихся ансамбля принесли в копилку достижений нашей школы наивысшую награду конкурса: Гран — При и Лауреатство I-степени, — рассказали в администрации школы.

К конкурсу вокалистов подготовил педагог студии Надежда Богданова, а аккомпаниатором коллектива выступил Рифат Акчурин. (ип)