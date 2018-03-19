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Зеленоградский МИЭТ и Пекинский университет информационных технологий и наук подписали меморандум о сотрудничестве
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Зеленоградский МИЭТ и Пекинский университет информационных технологий и наук подписали меморандум о сотрудничестве 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Два вуза планируют открыть совместные образовательные программы бакалавриата.
По сообщению медиа-центра МИЭТа, в середине марта университет посетили представители Пекинского университета информационных технологий и наук (BISTU) — одного из сильнейших пекинских вузов, лидера в области технологий и разработок в Китае.
В торжественной обстановке ректор МИЭТ В. Беспалов и проректор BISTU Gang Chen подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого вузы планируют открыть совместные образовательные программы бакалавриата. Китайские студенты смогут, отучившись 2-3 года в Пекине, продолжить обучение в МИЭТе и в итоге получить дипломы двух университетов.
Во время визита китайская делегация также провела переговоры с руководством Института микроприборов и систем управления, на базе которого будут реализованы совместные образовательные программы по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Управление в технических системах».
Сотрудничество между российским и китайским университетом проходит при посредничестве Российско-китайский Фонда развития культуры, образования и науки.
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