Зеленоградский МИЭТ и Пекинский университет информационных технологий и наук подписали меморандум о сотрудничестве

Два вуза планируют открыть совместные образовательные программы бакалавриата.

По сообщению медиа-центра МИЭТа, в середине марта университет посетили представители Пекинского университета информационных технологий и наук (BISTU) — одного из сильнейших пекинских вузов, лидера в области технологий и разработок в Китае

В торжественной обстановке ректор МИЭТ В. Беспалов и проректор BISTU Gang Chen подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого вузы планируют открыть совместные образовательные программы бакалавриата. Китайские студенты смогут, отучившись 2-3 года в Пекине, продолжить обучение в МИЭТе и в итоге получить дипломы двух университетов.

Во время визита китайская делегация также провела переговоры с руководством Института микроприборов и систем управления, на базе которого будут реализованы совместные образовательные программы по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Управление в технических системах».

Сотрудничество между российским и китайским университетом проходит при посредничестве Российско-китайский Фонда развития культуры, образования и науки.