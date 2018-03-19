Учащиеся 11-х классов приняли участие в открытом уроке «Спасти жизнь человека»

15 марта группа выпускников 11 «А» и 11 «В» классов школы № 2009 принимали участие во всероссийском открытом уроке, проходившем под лозунгом: «Спасти жизнь человека». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Мероприятие проводилось Министерством образования и науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» на базе НИТУ МИСиС и было четвертым в цикле открытых уроков для школьников страны. На уроке присутствовала Министр образования России Ольга Юрьевна Васильева . Темой урока была сфера, важная для каждого без исключения — здравоохранение. Качество нашей жизни напрямую зависит от нашего здоровья. И если раньше в этом вопросе мы могли полагаться лишь на докторов, то сегодня быть в форме и защищаться от болезней нам помогают ещё и технологии.

Какие разработки уже охраняют нас от вирусов, и что нас ждет в будущем? Почему инженеры в сфере здравоохранения сейчас не менее важны, чем врачи? И когда человечество получит лекарство от всех болезней? Общение со сверстниками из различных регионов страны, возможность применения современных технологий, а также обсуждение важных вопросов с экспертами в сферах здравоохранения и цифровых технологий позволили школьникам с разных сторон изучить проблему и выработать ряд собственных предложений.