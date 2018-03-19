В Удмуртии 40 учителей претендуют на звание «Педагог года — 2018»

Ижевск. Удмуртия . 40 учителей будут бороться за звание «Педагог года Удмуртии — 2018». Как сообщает пресс-служба министерства образования республики, основной этап конкурса стартует 20 марта в школе № 80.

Средний возраст участников 36 лет, самому молодому участнику 22 года, а самому опытному — 56 лет.

В этом году предусмотрено восемь номинаций:

— учитель-мастер;

— воспитатель;

— педагог специального образования;

— педагогический дебют;

— педагог профессиональной образовательной организации;

— вожатый (педагог-организатор);

— педагог дополнительного образования;

— лидер в образовании.

В первый конкурсный день преподаватели себя презентуют, примут участие в методическом семинаре. 21 марта жюри оценит работу конкурсантов с детьми, они проведут учебные занятия. Затем 57 экспертов выберут победителя в каждой номинации.

Имя «Педагога года Удмуртии — 2018» станет известно 23 марта.