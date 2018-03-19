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В Удмуртии 40 учителей претендуют на звание «Педагог года — 2018»
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В Удмуртии 40 учителей претендуют на звание «Педагог года — 2018» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 40 учителей будут бороться за звание «Педагог года Удмуртии — 2018». Как сообщает пресс-служба министерства образования республики, основной этап конкурса стартует 20 марта в школе № 80.
Средний возраст участников 36 лет, самому молодому участнику 22 года, а самому опытному — 56 лет.
В этом году предусмотрено восемь номинаций:
— учитель-мастер;
— воспитатель;
— педагог специального образования;
— педагогический дебют;
— педагог профессиональной образовательной организации;
— вожатый (педагог-организатор);
— педагог дополнительного образования;
— лидер в образовании.
В первый конкурсный день преподаватели себя презентуют, примут участие в методическом семинаре. 21 марта жюри оценит работу конкурсантов с детьми, они проведут учебные занятия. Затем 57 экспертов выберут победителя в каждой номинации.
Имя «Педагога года Удмуртии — 2018» станет известно 23 марта.
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