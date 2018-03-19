Студенты ННГУ стали лауреатами Стипендиальной программы Владимира Потанина

Как сообщает сегодня сайт Университета, экспертный совет благотворительного фонда Владимира Потанина подвел итоги двух конкурсов Стипендиальной программы: конкурса на получение именной стипендии и конкурса на получение грантов преподавателями магистратуры. Гранта для преподавателей удостоен доцент кафедры менеджмента и государственного управления Института экономики и предпринимательства Сергей Борисов , а из 500 именных стипендиатов Потанина 11 — студенты ННГУ.

Спектр интересов победителей отражает тренды современного образования: магистранты изучают нейротехнологии и IT-направления. Не забыты классические фундаментальные дисциплины — история, философия, математика и физика. Победители Стипендиального конкурса будут получать ежемесячную стипендию благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 20 тысяч рублей в месяц до окончания обучения в магистратуре. Победители конкурса на получение грантов преподавателями магистратуры получат грант до 500 тыс. рублей. Кроме того, стипендиаты и грантополучатели имеют возможность принять участие в Школе Фонда летом 2018. Здесь они смогут представить социально значимый проект и выиграть грант на его реализацию.

Справка: