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Студенты и преподаватели из Петербурга победили в конкурсах фонда Потанина
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Студенты и преподаватели из Петербурга победили в конкурсах фонда Потанина 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Студенты и преподаватели из Петербурга получили стипендии и гранты Благотворительного фонда Владимира Потанина. Итоги двух конкурсов подвел экспертный совет.
Стипендиатами стали 78 студентов из семи вузов Северной столицы — СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, Университета ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, СПбГЭУ и НИУ «Высшая школа экономики». До окончания обучения в магистратуре победители будут получать ежемесячную стипендию фонда в размере 20 тысяч рублей.
Победителями конкурса на получение грантов стали 10 преподавателей магистратуры шести вузов Петербурга. Им будут вручены гранты в размере до 500 тысяч рублей.
В этом году в конкурсах фонда Потанина принимали участие 3 тысячи 852 студента магистратур и 1 тысяча 730 преподавателей. Самыми популярными направлениями оказались информационные технологии, прикладная информатика и математика: эти области фигурировали в 15% заявок на гранты.
«Спектр интересов победителей отражает тренды современного образования: магистранты активно изучают нейротехнологии и IT-направления, а вузы готовы модернизировать свои программы в условиях цифровой экономики, — отметила генеральный директор Фонда Оксана Орачева. — При этом не забыты классические, фундаментальные дисциплины — история, философия, математика, физика».
Материальная поддержка стала не единственным призом для победителей. Теперь у стипендиатов и обладателей грантов появилась возможность принять участие в Школе Фонда летом 20118 года. Там они смогут представить социально значимый проект и выиграть грант на его реализацию.
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