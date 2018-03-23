Студенты и преподаватели из Петербурга победили в конкурсах фонда Потанина

Студенты и преподаватели из Петербурга получили стипендии и гранты Благотворительного фонда Владимира Потанина . Итоги двух конкурсов подвел экспертный совет.

Стипендиатами стали 78 студентов из семи вузов Северной столицы — СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, Университета ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, СПбГЭУ и НИУ «Высшая школа экономики». До окончания обучения в магистратуре победители будут получать ежемесячную стипендию фонда в размере 20 тысяч рублей.

Победителями конкурса на получение грантов стали 10 преподавателей магистратуры шести вузов Петербурга. Им будут вручены гранты в размере до 500 тысяч рублей.

В этом году в конкурсах фонда Потанина принимали участие 3 тысячи 852 студента магистратур и 1 тысяча 730 преподавателей. Самыми популярными направлениями оказались информационные технологии, прикладная информатика и математика: эти области фигурировали в 15% заявок на гранты.

«Спектр интересов победителей отражает тренды современного образования: магистранты активно изучают нейротехнологии и IT-направления, а вузы готовы модернизировать свои программы в условиях цифровой экономики, — отметила генеральный директор Фонда Оксана Орачева. — При этом не забыты классические, фундаментальные дисциплины — история, философия, математика, физика».

Материальная поддержка стала не единственным призом для победителей. Теперь у стипендиатов и обладателей грантов появилась возможность принять участие в Школе Фонда летом 20118 года. Там они смогут представить социально значимый проект и выиграть грант на его реализацию.