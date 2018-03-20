Поздравляйте своих: преподаватели пермских вузов выиграли гранты фонда Потанина

Одиннадцать самых успешных магистрантов Перми теперь будут получать ежемесячную стипендию в 20 тысяч рублей, а пяти преподавателям вузов перечислят гранты на сумму до 500 тысяч рублей. Эти деньги они смогут потратить на разработку новых программ для обучения.

— В конкурсе на получение именной стипендии участвовали учащиеся магистратур 75 вузов России — всего 6731 человек, — рассказали в фонде Потанина. — Сначала жюри изучило письмо о том, зачем конкурсантам стипендия, и прочитало эссе на тему будущей магистерской диссертации. Потом со студентами провели деловые игры, интервью, предложили справиться с разными командными заданиями. В результате выбрали 500 победителей, которые каждый месяц вплоть до выпуска из вуза будут получать стипендию в 20 тысяч рублей.

— Наиболее популярным направлением среди победителей Стипендиального конкурса в этом сезоне стала юриспруденция, а также компьютерные науки и информационные технологии, экономика. Физики, химики и биологи составляют 10.6% всех победителей, — сообщили организаторы. — Самыми редкими для конкурса направлениями оказались авиастроение и сельское хозяйство.

Чтобы получить грант на сумму до 500 тысяч рублей, преподавателям нужно было отправить в фонд заявку с описанием магистерской программы, учебного курса, метода или технологии преподавания, которые они хотят создать. Из 1730 претендентов получат деньги лишь сто.

В состав этой сотни вошли пять преподавателей из Перми. Это замдекана факультета прикладной механики и математики пермского политеха Иван Зубко, Борис Кандаков (декан филологического факультета), Владимир Максимов (профессор кафедры информационных систем и математических методов в экономике), Татьяна Марголина (профессор кафедры социальной работы и конфликтологии) и Наталья Шутёмова (профессор, замдекана по научной работе факультета современных иностранных языков и литератур) из классического университета.

Ранее студентка Пермского классического университета Мария Кропанева выиграла грант на разработку тест-системы, которая сможет на ранних стадиях выявлять у мужчин рак предстательной железы.