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Профсоюз «Учитель»: Обязаловка сделает литературу самым противным предметом
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Профсоюз «Учитель»: Обязаловка сделает литературу самым противным предметом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Новый образовательный стандарт изучения литературы в российских школах раскритиковали учителя и преподаватели вузов. Документ, в частности, предусматривает изучение 235 выбранных Минобразования литературных произведений за пять лет. Каждое произведение предназначено для изучение в определенном классе. В России сегодня дети учатся по нескольким линейкам учебников литературы и одни и те же произведения из обязательного списка могут изучаться в разных классах
Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил в эфире НСН, что вопросы у преподавателей вызывает не только количество книг, но и попытка установить единый для всех безальтернативный список литературы.
«Дело не в количестве, а в том, что в таком предмете, как литература, устанавливают единые правила, как, например, в физике или в русском языке. Это явное вмешательство в право учителя преподавать гуманитарный предмет в соответствии со своими представлениями о литературе. Изучение литературы предполагает не просто знание содержания конкретных произведений», — подчеркнул эксперт.
Заслуженный учитель не поверил в отмену ЕГЭ Луховицкий считает, что определенную программу по этому предмету навязывают «некие лоббистские группы». «Кто-то, пользуясь своими контактами в министерстве и Российской академии наук, просто навязывает всем определённую программу, определенные учебники и определенный подход», — сказал он.
«Я надеюсь, что это не будет принято. Иначе мы вернемся к ситуации, когда литература будет противным и навязанным предметом, как это было при советской власти, когда обязательно надо было знать рассказ «После бала». Не спорю, это хорошее произведение. Но почему именно его, а не, скажем, «Хаджи-Мурат»?», — добавил собеседник НСН.
Отметим, заседание Минобрнауки по новому стандарту должно было пройти 19 марта в 15:00. однако, согласно информации источника газеты «Коммерсант» было отменено. При этом новая дата обсуждения пока не назначена.
Ранее представители сферы образования опубликовали открытое письмо. Новый стандарт, как считают учителя, не учитывает возрастные и психоэмоциональные особенности и возможности школьников, а также подавляет мотивацию к чтению. В своем обращении педагоги также отмечают, что новые требования противоречат правам школьников, которые уже проучились по действующим стандартам до шестого класса, пишет Ura.ru.
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