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Виктор Садовничий Почетный профессор БГПУ
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Виктор Садовничий Почетный профессор БГПУ 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова удостоен звания Почетного профессора Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
Торжественная церемония состоялась 15 марта 2018 года в ходе посещения академиком В. А. Садовничим БГПУ.
Ректор БГПУ им. М. Акмуллы профессор Р. М. Асадуллин отметил в своем выступлении, что благодаря академику В. А. Садовничему в Башкортостане создана известная научная школа по функциональному анализу. Его вклад в развитие математики и образования в регионе отмечен высокими правительственными наградами: он является Почетным академиком Башкирской академии наук, заслуженным деятелем науки Республики Башкортостан и лауреатом Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники.
На встрече со студентами Башкирского государственного педагогического университета академик В. А. Садовничий отметил, что Уфа — единственный город (кроме Москвы), где работают сразу шесть его учеников, являющихся кандидатами и докторами наук. С выпускниками Московского университета, проживающими в Башкортостане, В. А. Садовничий также пообщался в ходе своего визита в башкирскую столицу.
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