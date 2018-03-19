Виктор Садовничий Почетный профессор БГПУ 

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова удостоен звания Почетного профессора Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
Торжественная церемония состоялась 15 марта 2018 года в ходе посещения академиком В. А. Садовничим БГПУ.
Ректор БГПУ им. М. Акмуллы профессор Р. М. Асадуллин отметил в своем выступлении, что благодаря академику В. А. Садовничему в Башкортостане создана известная научная школа по функциональному анализу. Его вклад в развитие математики и образования в регионе отмечен высокими правительственными наградами: он является Почетным академиком Башкирской академии наук, заслуженным деятелем науки Республики Башкортостан и лауреатом Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники.
На встрече со студентами Башкирского государственного педагогического университета академик В. А. Садовничий отметил, что Уфа — единственный город (кроме Москвы), где работают сразу шесть его учеников, являющихся кандидатами и докторами наук. С выпускниками Московского университета, проживающими в Башкортостане, В. А. Садовничий также пообщался в ходе своего визита в башкирскую столицу.