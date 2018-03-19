Виктор Садовничий Почетный профессор БГПУ

Торжественная церемония состоялась 15 марта 2018 года в ходе посещения академиком В. А. Садовничим БГПУ.

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы профессор Р. М. Асадуллин отметил в своем выступлении, что благодаря академику В. А. Садовничему в Башкортостане создана известная научная школа по функциональному анализу. Его вклад в развитие математики и образования в регионе отмечен высокими правительственными наградами: он является Почетным академиком Башкирской академии наук , заслуженным деятелем науки Республики Башкортостан и лауреатом Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники.