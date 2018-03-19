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Минобрнауки закрыло два филиала РГГУ
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Минобрнауки закрыло два филиала РГГУ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Два филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) будут закрыты. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован в понедельник на сайте ведомства.
"Приказываю: ликвидировать филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» в городах Всеволожске Ленинградской области и Улан-Удэ Республики Бурятия", — говорится в документе за подписью главы Минобрнауки Ольги Васильевой.
Подчеркивается, что ректор вуза Александр Безбородов должен обеспечить продолжение обучения студентов филиалов — с их согласия с сохранением формы и условий обучения.
РГГУ основан в 1930 году. Главный корпус находится в Москве. Действующие филиалы расположены в Георгиевске (Ставропольский край), Домодедове (Московская область). Филиал в Воскресенске (Московская область) находится в процессе ликвидации.
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