Минобрнауки закрыло два филиала РГГУ

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Два филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) будут закрыты. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован в понедельник на сайте ведомства.

Подчеркивается, что ректор вуза Александр Безбородов должен обеспечить продолжение обучения студентов филиалов — с их согласия с сохранением формы и условий обучения.