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В одной из школ района Люблино состоялся конкурс чтецов
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В одной из школ района Люблино состоялся конкурс чтецов 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Ежегодный конкурс «Симоновские чтения» прошел в школе №2092, которая расположена на улице Марьинский Парк в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Конкурсное жюри, в составе которого были поэты, писатели, члены Союза писателей России и библиотечные методисты, прослушивало каждого участника очень внимательно. Результаты конкурса будут объявлены 18 апреля, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2092 находится по адресу улица Марьинский Парк, 37. (мю)
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