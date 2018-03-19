В одной из школ района Люблино состоялся конкурс чтецов

Ежегодный конкурс «Симоновские чтения» прошел в школе №2092, которая расположена на улице Марьинский Парк в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Конкурсное жюри, в составе которого были поэты, писатели, члены Союза писателей России и библиотечные методисты, прослушивало каждого участника очень внимательно. Результаты конкурса будут объявлены 18 апреля, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2092 находится по адресу улица Марьинский Парк, 37. (мю)