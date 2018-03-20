После травмы ученицы школа Екатеринбурга «объявила ее в розыск»

А причастность к ЧП отрицает.

Руководство школы №71 в Екатеринбурге обратилось в полицию с заявлением о пропаже 9-летней ученицы. Девочка не ходит на уроки два месяца — с тех пор, как получила в стенах альма-матер травму головы. Родители не представили справку об освобождении от занятий. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горобраза.

Девочка пострадала в январе 2018 года во время потасовки между учениками. Учителей или представителей администрации школы в этот момент рядом не оказалось. После заявления родителей руководство образовательного учреждения провело проверку. Расследование не подтвердило, что несчастный случай произошел в стенах школы. Прокуратура , в свою очередь, не нашла нарушений со стороны общеобразовательной организации. Сейчас проверку проводит Следственный комитет

По словам директора школы №71 Натальи Швидко, она несколько раз связывалась с родителями девочки, справлялась о ее здоровье и напоминала о справке. Администрация заведения была готова организовать обучение на дому или в дистанционной форме, но семья ученицы не дала согласия.

Ранее по теме: Юная екатеринбурженка попала в больницу после драки в школе