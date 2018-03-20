Ещё
После травмы ученицы школа Екатеринбурга «объявила ее в розыск»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После травмы ученицы школа Екатеринбурга «объявила ее в розыск» 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
А причастность к ЧП отрицает.
Руководство школы №71 в Екатеринбурге обратилось в полицию с заявлением о пропаже 9-летней ученицы. Девочка не ходит на уроки два месяца — с тех пор, как получила в стенах альма-матер травму головы. Родители не представили справку об освобождении от занятий. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горобраза.
Девочка пострадала в январе 2018 года во время потасовки между учениками. Учителей или представителей администрации школы в этот момент рядом не оказалось. После заявления родителей руководство образовательного учреждения провело проверку. Расследование не подтвердило, что несчастный случай произошел в стенах школы. Прокуратура, в свою очередь, не нашла нарушений со стороны общеобразовательной организации. Сейчас проверку проводит Следственный комитет.
По словам директора школы №71 Натальи Швидко, она несколько раз связывалась с родителями девочки, справлялась о ее здоровье и напоминала о справке. Администрация заведения была готова организовать обучение на дому или в дистанционной форме, но семья ученицы не дала согласия.
Ранее по теме: Юная екатеринбурженка попала в больницу после драки в школе
Уралинформбюро: последние новости
"Соколы Жириновского" пошли войной на ЕГЭ МРСК Урала приглашает школьников на всероссийскую олимпиаду Ведущий педагогический вуз Урала обрел нового ректора
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии93
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора198
Порошенко нашел замену российскому газу302
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение