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В школе №2005 пройдут открытые уроки и мастер-классы
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В школе №2005 пройдут открытые уроки и мастер-классы 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В школе № 2005 на Родионовской улице началась Декада педагогического мастерства. Открытые уроки и мастер-классы будут проходить до 24 марта.
Цель данного мероприятия: создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов, привлечение родителей (законных представителей) к образовательному процессу в школе. Об этом рассказал руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.
— До 24 марта можно будет посетить открытые уроки, занятия по дополнительному образованию, мастер-классы, — отметил Илья Кузнецов.
Для участия в выбранном мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию. Подробное расписание доступно по ссылке http://sch2005sz.mskobr.ru/ads_edu/s_12_marta_po_24_marta_2018_goda_v_nashej_shkole_budet_prohodit_dekada_pedagogicheskogo_masterstva/
Напомним, что школы № 2005 находится по адресу: улица Родионовская, дом 6/7. (ск)
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