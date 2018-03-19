Московские школьники напишут экологический диктант

В мероприятии смогут принять участие учащиеся из разных уголков страны. Первые 10 вопросов написаны для учеников начальной школы, а старшеклассники будут решать более сложные задачи, сообщается на портале «Заповедная Россия».

"Это, безусловно, важное и своевременное начинание, которое, мы надеемся, принесет добрые плоды на ниве просвещения и образования, стимулирует интерес юных участников к предметам естественно-научного цикла", — отметила заместитель декана биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова , кандидат биологических наук Галина Белякова.