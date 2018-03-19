Ещё
Московские школьники напишут экологический диктант
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские школьники напишут экологический диктант 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В мероприятии смогут принять участие учащиеся из разных уголков страны. Первые 10 вопросов написаны для учеников начальной школы, а старшеклассники будут решать более сложные задачи, сообщается на портале «Заповедная Россия».
"Это, безусловно, важное и своевременное начинание, которое, мы надеемся, принесет добрые плоды на ниве просвещения и образования, стимулирует интерес юных участников к предметам естественно-научного цикла", — отметила заместитель декана биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук Галина Белякова.
Диктант пройдет в рамках торжественной встречи участников конкурса научно-исследовательских проектов седьмого открытого межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни». Помимо этого школьники смогут встретиться и пообщаться с преподавателями биологического факультета МГУ, а также представителями экологической комиссии Московской городской думы.
РИА Новости: последние новости
В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ‍ В РПЦ предложили включить в школьный курс обучения основы семейной этики Добровольцы расскажут школьникам о донорстве крови
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»625
Еще одна страна вышлет российских дипломатов492
ЕС поддержал наказание России113
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина298
Панин опубликовал голое селфи c барышней55
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение