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В МАИ абитуриентам расскажут об особенностях поступления в 2018 году
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В МАИ абитуриентам расскажут об особенностях поступления в 2018 году 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Узнать самую точную информацию о поступлении, актуальную для этого года, смогут абитуриенты Московского авиационного института 31 марта на дне открытых дверей. Мероприятие стартует в 10 часов утра во Дворце культуры и техники МАИ.
«День открытых дверей посвящён правилам и условиям поступления в университет в 2018 году, — говорится на сайте вуза. — Будущие студенты смогут присоединиться к панельной дискуссии с администрацией и молодыми преподавателями университета и в режиме реального времени задать все волнующие их вопросы».
Адрес проведения мероприятия: ул. Дубосековская, д. 4а, стр.1. Для регистрации нужно перейти по ссылке. (жм)
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