В МАИ абитуриентам расскажут об особенностях поступления в 2018 году

Узнать самую точную информацию о поступлении, актуальную для этого года, смогут абитуриенты Московского авиационного института 31 марта на дне открытых дверей. Мероприятие стартует в 10 часов утра во Дворце культуры и техники МАИ.

«День открытых дверей посвящён правилам и условиям поступления в университет в 2018 году, — говорится на сайте вуза. — Будущие студенты смогут присоединиться к панельной дискуссии с администрацией и молодыми преподавателями университета и в режиме реального времени задать все волнующие их вопросы».

Адрес проведения мероприятия: ул. Дубосековская, д. 4а, стр.1. Для регистрации нужно перейти по ссылке. (жм)