Фонд одного из богатейших бизнесменов будет платить по 20 тысяч 18 студентам из Новосибирска

Восемнадцать новосибирских студентов будут получать Потанинскую стипендию в размере 20 тысяч рублей каждый месяц на протяжении всего своего обучения в магистратуре.

Кроме новосибирцев премию получат ещё 482 студента, представляющие разные научные школы и направления. В конкурсе на премию Потанина приняли участие студенты 75 университетов со всей страны. Отбор победителей проходил в два этапа: очный и заочный.

Справка: Стипендиальная программа Владимира Потанина направлена на поддержку студентов и преподавателей магистратуры ведущих вузов России . С 2000 года стипендии и гранты получили более 26 тысяч студентов и более 2 тысяч преподавателей из 83 вузов.

В декабре прошлого года двое учёных из НГУ получили мегагранты в размере 90 миллионов рублей. На эти гранты учёные планируют пригласить иностранных коллег, с которыми на протяжении трёх лет будут совместно работать над своими проектами.