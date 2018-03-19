Фонд одного из богатейших бизнесменов будет платить по 20 тысяч 18 студентам из Новосибирска 

Восемнадцать новосибирских студентов будут получать Потанинскую стипендию в размере 20 тысяч рублей каждый месяц на протяжении всего своего обучения в магистратуре.
В число победителей вошли Мария Ильина, Дарья Ким, Татьяна Кургина, Варвара Латышенко, Светлана Мальцева и Анастасия Маракасова (все из НГУ), Полина Белявская, Ирина Данисенко, Дмитрий Крюков, Валерия Недосеко, Елена Нестеренко, Евгения Осинцева, Константин Савинов и Юлия Стексова (НГТУ), Александр Дахин, Олеся Лаврьентева, Татьяна Рязанова и Виктория Узлова (НГПУ).
Кроме новосибирцев премию получат ещё 482 студента, представляющие разные научные школы и направления. В конкурсе на премию Потанина приняли участие студенты 75 университетов со всей страны. Отбор победителей проходил в два этапа: очный и заочный.
Справка: Стипендиальная программа Владимира Потанина направлена на поддержку студентов и преподавателей магистратуры ведущих вузов России. С 2000 года стипендии и гранты получили более 26 тысяч студентов и более 2 тысяч преподавателей из 83 вузов.
В декабре прошлого года двое учёных из НГУ получили мегагранты в размере 90 миллионов рублей. На эти гранты учёные планируют пригласить иностранных коллег, с которыми на протяжении трёх лет будут совместно работать над своими проектами.