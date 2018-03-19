Концерт «Лирика женских сердец» прошел в одной из школ района Выхино-Жулебино

Литературно-музыкальный концерт «Лирика женских сердец» состоялся в школе № 1420 района Выхино-Жулебино. В нем приняли участие мамы старшеклассников, учителя и сотрудники школы, обучающиеся 7–9 классов. — Стихи Евдокии Ростопчиной, графини Татьяны Толстой , Марии Пуаре, Юлии Жадовской со сцены читали учащиеся, звучали романсы на стихи этих удивительных женщин в исполнении вокального объединения «Вокализ», — уточнил один из педагогов школы. Гости заслуженно наградили чтецов и исполнителей романсов аплодисментами. (вт)