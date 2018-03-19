Ещё
Концерт «Лирика женских сердец» прошел в одной из школ района Выхино-Жулебино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт «Лирика женских сердец» прошел в одной из школ района Выхино-Жулебино 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Литературно-музыкальный концерт «Лирика женских сердец» состоялся в школе № 1420 района Выхино-Жулебино. В нем приняли участие мамы старшеклассников, учителя и сотрудники школы, обучающиеся 7–9 классов.
— Стихи Евдокии Ростопчиной, графини Татьяны Толстой, Марии Пуаре, Юлии Жадовской со сцены читали учащиеся, звучали романсы на стихи этих удивительных женщин в исполнении вокального объединения «Вокализ», — уточнил один из педагогов школы.
Гости заслуженно наградили чтецов и исполнителей романсов аплодисментами. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
В школе искусств на Ферганской прошла встреча с Юрием Башметом Праздничный «открытый микрофон» к Международному женскому дню прошел в Выхине-Жулебине В библиотеке на Привольной вспомнят народные подвиги в годы войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»625
Еще одна страна вышлет российских дипломатов492
ЕС поддержал наказание России113
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина298
Панин опубликовал голое селфи c барышней55
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение