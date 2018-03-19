День предпрофиля организовали в школе на Михайлова

День предпрофиля состоялся в отделении №3 школы №777, которое находится на улице Михайлова в Рязанском районе. Об этом рассказала заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова

— Выбор предпрофиля семиклассники сделали некоторое время назад, отвечая на вопросы анкеты, но около двух десятков ребят в итоге поменяли свое решение. И это правильно: очень важно именно сейчас определиться и выбрать дорогу по душе и по силам, — сказала Мария Смирнова.

По словам заместителя директора, организаторы предложили ребятам пять образовательных маршрутов: физико-математический, химико-биологический, художественно-эстетический, гуманитарный, социально-экономический. ​

Напомним, что отделение №3 школы №777 находится по адресу улица Михайлова, дом 24, корпус 3. (мю)