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День предпрофиля организовали в школе на Михайлова
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День предпрофиля организовали в школе на Михайлова 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
День предпрофиля состоялся в отделении №3 школы №777, которое находится на улице Михайлова в Рязанском районе. Об этом рассказала заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова.
— Выбор предпрофиля семиклассники сделали некоторое время назад, отвечая на вопросы анкеты, но около двух десятков ребят в итоге поменяли свое решение. И это правильно: очень важно именно сейчас определиться и выбрать дорогу по душе и по силам, — сказала Мария Смирнова.
По словам заместителя директора, организаторы предложили ребятам пять образовательных маршрутов: физико-математический, химико-биологический, художественно-эстетический, гуманитарный, социально-экономический. ​
Напомним, что отделение №3 школы №777 находится по адресу улица Михайлова, дом 24, корпус 3. (мю)
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