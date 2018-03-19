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Дети из Калининграда посетили школу №2025 в Очаково-Матвеевском
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Дети из Калининграда посетили школу №2025 в Очаково-Матвеевском 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Школа №2025 в рамках молодежного межрегионального проекта «Школы-партнеры Москвы» приняла делегацию школьников из поселка Крылово Калининградской области.
Десять лучших учеников 6-10 классов вместе с педагогами школы Калининградской области с дружественным визитом посетили столичную школу №2025, где познакомились с новыми возможностями обучения, провели совместные уроки, приняли участие в дискуссионном клубе, побывали в военно-патриотическом музее и презентовали свою школу.
Проект «Школы-партнеры Москвы» позволяет детям из регионов посещать московские школы, знакомиться со сверстниками, учителями и образовательными программами. «Такое общение раздвигает горизонты: ребята из разных уголков России могут сравнить условия обучения, узнать о жизни российских городов, — сказала педагог-организатор школы №2025 Анна Полевая, — так повышается интерес к учебе, школьники становятся открытыми и любознательными».
Дети жили в семьях ровесников-москвичей и посещали школьные занятия. Каждый день ребята ходили в школу №2025, на уроках поднимали руки, отвечали у доски и получали оценки, а педагоги Крыловской школы, в свою очередь, подготовили и провели открытые уроки в формате дискуссии по литературе и истории.
Дети и учителя школы № 2025 подготовили для своих гостей насыщенную программу. В первый день в дискуссионном клубе обсудили ученическое самоуправление. Активные школьники из Крылово узнали, что такое система самоуправления, когда ученики сами составляют план работы, организуют и проводят мероприятия. Кроме того, гости с Балтики на конкурсе ученических проектов выступили в роли жюри, знакомились с презентациями о строении снежинок, съедобной бутылке, искусственной экосистеме и выбирали лучший проект.
Во время путешествия в Москву ребята встретились с летчиком-космонавтом Дмитрием Кондратьевым, побывали на Красной площади, Воробьевых горах, были в театре, цирке, Третьяковской галерее.
Несколько дней ребята из московской и калининградской школ делились опытом, узнавали новое в обучении и дополнительном образовании. Для торжественного заключительного концерта гости подготовили танцевальный флешмоб и сняли пластилиновое кино. В апреле ученики школы №2025 планируют нанести ответный визит и посетить Крыловскую школу Калининградской области.
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