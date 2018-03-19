Праздник первоклашек состоялся в школе на Ставропольской

В одном из корпусов школы №2121, которая расположена в районе Люблино, состоялся праздник, посвященный первой учебной книге — азбуке. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Дети с радостью показывали своим мамам и папам, чему они научились. Каждый принимал посильное участие — дети читали, играли, танцевали, выполняли интересные задания, словом, делали все, чтобы показать свои знания, — рассказал представитель школы.

Напомним, что школа №2121 расположена по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)