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Праздник первоклашек состоялся в школе на Ставропольской
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Праздник первоклашек состоялся в школе на Ставропольской 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Мое Люблино
В одном из корпусов школы №2121, которая расположена в районе Люблино, состоялся праздник, посвященный первой учебной книге — азбуке. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Дети с радостью показывали своим мамам и папам, чему они научились. Каждый принимал посильное участие — дети читали, играли, танцевали, выполняли интересные задания, словом, делали все, чтобы показать свои знания, — рассказал представитель школы.
Напомним, что школа №2121 расположена по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)
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