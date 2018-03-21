Третье место открытого турнира заняли гимнастки из Текстильщиков

Спортсменки, занимающиеся художественной гимнастикой на базе дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара в Текстильщиках, заняли третье общекомандное место на открытом турнире «Маленькая принцесса».

— Ученицы педагога Альбины Каталовой показали высочайшие результаты на этих соревнованиях, которые к тому же являлись разрядными, — сообщила начальник отдела развития ДТДиМ имени А. П. Гайдара Ольга Пугач. — В общекомандном зачете наши воспитанницы стали бронзовыми призерами.

Кроме того, в индивидуальных программах гимнастки ДТДиМ имени А. П. Гайдара завоевали одно первое место, три вторых и 12 третьих мест, причем одно из них — по программе кандидата в мастера спорта. Также 13 спортсменок из Текстильщиков подтвердили разряды вплоть до первого взрослого.