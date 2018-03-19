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Школьники из Текстильщиков завоевали награды на открытом чемпионате WorldSkills
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Школьники из Текстильщиков завоевали награды на открытом чемпионате WorldSkills 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая расположена в Текстильщиках, выиграли медали «За профессионализм» в рамках VI Открытого чемпионата Москвы WorldSkills по направлению Junior. Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.
— Учащиеся 9 «А» класса Даниил Самок и Адель Яхин завоевали медали «За профессионализм» в компетенции «Сетевое и системное администрирование», — рассказал представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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