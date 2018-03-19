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В РПЦ предложили включить в школьный курс обучения основы семейной этики
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В РПЦ предложили включить в школьный курс обучения основы семейной этики 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Основы семейной этики необходимо включить в курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который целесообразно расширить и преподавать в школах с пятого по девятый классы, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, слова которого приводит в понедельник пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.
Он отметил, что для подрастающего поколения, в первую очередь, важно узнавать о нравственных основах семейной жизни. Представитель РПЦ обратил внимание на то, что нынешний курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который читается в средних учебных заведениях, рассчитан всего на один учебный год и длится лишь один час в неделю. За такое время, по мнению митрополита, невозможно даже в самом конспективном изложении преподать школьникам основы семейной этики.
"Расширение курса «Основы религиозных культур и светской этики» с пятого по девятый класс — я думаю, это та необходимость, которая сегодня действительно назрела. Сейчас предлагается, чтобы этот курс назывался «Основы духовно-нравственной культуры народов России», — добавил глава ОВЦС.
По словам митрополита Илариона, школа должна давать детям не только образование, но и воспитание. «Помимо тех предметов, которые изучаются в школе, самое главное — это то, чтобы школьники за время своего обучения поняли, зачем они живут, в чем смысл жизни и на какие духовно-нравственные ценности они смогут опираться в своей жизни», — отметил он.
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