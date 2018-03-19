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Ученики школы № 1273 поучаствовали в «Президентских состязаниях»
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Ученики школы № 1273 поучаствовали в «Президентских состязаниях» 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Президентские состязания — одни из самых популярных и массовых соревнований школьного спорта в столице. Их особенностью является участие во всех этапах соревнований команд, состоящих из учеников одного класса. На этот раз проверили физическую подготовку учеников 3 классов. Участниками состязаний стали и учащиеся школы № 1273.
Основным видом «Президентских состязаний» является многоборье. Большинство упражнений хорошо знакомы участникам по урокам физической культуры. «С разницей в 3 очка наша команда уступила 1 место. Были нелёгкие испытания: челночный бег, подтягивание, упражнения на гибкость, прыжки в длину, отжимание», — отметили в пресс-службе школы.
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