В Орловской области в четырёх школах ввели карантин

По информации пресс-службы правительства региона со ссылкой на Роспотребнадзор по Орловской области, на территории региона вновь введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ.

Карантин объявлен в четырех общеобразовательных учреждениях, что составляет 1% от общего числа школ области. Образовательные учреждения не посещают 216 детей, что составляет порядка 0,3% от общего числа школьников области.

Полностью учебный процесс приостановлен в Свободно-Дубравской средней общеобразовательной школе Ливенского района.

По отдельным классам карантин введен в лицее им. С. Н. Булгакова и школе №4 в Ливнах и в Знаменской средней школе Орловского района.

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