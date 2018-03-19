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Школьники из Конькова стали участниками «Президентских состязаний»
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Школьники из Конькова стали участниками «Президентских состязаний» 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Учащиеся школы № 1273 поучаствовали в «Президентских состязаниях» среди третьеклассников. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Особенностью «Президентских состязаний» является то, что в них участвуют команды, состоящие из учеников одного класса. Основным видом «Президентских состязаний» является многоборье.
Учеников школы № 1273 ждали нелегкие испытания — челночный бег, подтягивание, упражнения на гибкость, прыжки в длину, отжимание, но они справились на отлично. Ребята заняли второе место, уступи соперникам три очка. С достойным результатом их поздравили в пресс-службе школы.
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