Школьники из Конькова стали участниками «Президентских состязаний»

Учащиеся школы № 1273 поучаствовали в «Президентских состязаниях» среди третьеклассников. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Особенностью «Президентских состязаний» является то, что в них участвуют команды, состоящие из учеников одного класса. Основным видом «Президентских состязаний» является многоборье.

Учеников школы № 1273 ждали нелегкие испытания — челночный бег, подтягивание, упражнения на гибкость, прыжки в длину, отжимание, но они справились на отлично. Ребята заняли второе место, уступи соперникам три очка. С достойным результатом их поздравили в пресс-службе школы.