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Учителем года в Татарстане стал казанский преподаватель физики
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Учителем года в Татарстане стал казанский преподаватель физики 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Учитель физики из казанской гимназии №1 Радик Хабиров победил в конкурсе «Учитель года-2018» в Татарстане, рассказал начальник управления образования Ильнар Хидиятов на «деловом понедельнике» в мэрии города.
Он отметил, что в республиканском конкурсе по четырём номинациям участвовали 65 педагогов, из них 21 казанский учитель. Учителя из столицы Татарстана завоевали пять призовых мест, 10 педагогов стаи лауреатами конкурса. Лауреатами в номинации «Учитель года стали педагоги школы №98, гимназий №19, 122.
Среди учителей татарского языка и литературы победила Эльмира Абсалямова. Лауреатами стали педагоги гимназии №27, лицея №159, школ №71 и 170.
В номинации „Педагогический дебют“ второе место занял учитель истории гимназии №19 Евгений Лобанов, а третье место досталось учителю истории лицея №121 Эльвине Бикмурзаевой. Лауреатом стала учитель биологии гимназии №139.
В номинации „Воспитатель детского сада“ второе место заняла музыкальный руководитель детсада №177 Анастасия Шергина. Лауреатами стали педагоги из детсадов №387 и 380.
Мэр Казани Ильсур Метшин пожелал победителю успехов осенью в Санкт-Петербурге, где он представит республику на российском уровне.
»На городском конкурсе Радик Хабиров занял третье место, а на республиканском — первое. Это говорит об уровне конкуренции среди конкурсантов», — отметил мэр.
Победитель же городского этапа конкурса учитель истории гимназии №19 Тимур Вишневский стал лауреатом республиканского конкурса.
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