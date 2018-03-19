Учителем года в Татарстане стал казанский преподаватель физики

Учитель физики из казанской гимназии №1 Радик Хабиров победил в конкурсе «Учитель года-2018» в Татарстане, рассказал начальник управления образования Ильнар Хидиятов на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Он отметил, что в республиканском конкурсе по четырём номинациям участвовали 65 педагогов, из них 21 казанский учитель. Учителя из столицы Татарстана завоевали пять призовых мест, 10 педагогов стаи лауреатами конкурса. Лауреатами в номинации «Учитель года стали педагоги школы №98, гимназий №19, 122.

Среди учителей татарского языка и литературы победила Эльмира Абсалямова. Лауреатами стали педагоги гимназии №27, лицея №159, школ №71 и 170.

В номинации „Педагогический дебют“ второе место занял учитель истории гимназии №19 Евгений Лобанов, а третье место досталось учителю истории лицея №121 Эльвине Бикмурзаевой. Лауреатом стала учитель биологии гимназии №139.

В номинации „Воспитатель детского сада“ второе место заняла музыкальный руководитель детсада №177 Анастасия Шергина. Лауреатами стали педагоги из детсадов №387 и 380.

Мэр Казани Ильсур Метшин пожелал победителю успехов осенью в Санкт-Петербурге, где он представит республику на российском уровне.

»На городском конкурсе Радик Хабиров занял третье место, а на республиканском — первое. Это говорит об уровне конкуренции среди конкурсантов», — отметил мэр.

Победитель же городского этапа конкурса учитель истории гимназии №19 Тимур Вишневский стал лауреатом республиканского конкурса.