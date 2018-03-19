В школе на Мурановской улице поговорили о потенциале православной книги в духовно-нравственном воспитании

На минувшей неделе в третьем корпусе школы № 1412 по адресу Мурановская улица, дом 10Г прошел городской семинар «Использование потенциала православной книги в духовно-нравственном воспитании школьников». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

Семинар открылся с выступления детей. Гости увидели литературную зарисовку «Притча о главном» и послушали выступление хорового ансамбля «Вдохновение».

-На семинаре обсуждалось возрождение традиции семейного чтения, в частности мы поговорили о семейном чтении как об источнике формирования интереса к православной книге и духовного обогащения семьи, обсудили с каких книг нужно начинать и как приобщить семью к совместному православному чтению, — рассказали в администрации школы.

В рамках семинара также прошла презентация выставки православных книг для семейного чтения. Программа также включала педагогическую гостиную и работу круглого стола. (ип)