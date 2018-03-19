Префект провел урок для учащихся СВАО

Необычный урок проходил в префектуре СВАО, а в роли учителя был префект Валерий Виноградов . Этот урок провели для одиннадцатиклассников из школы №293 им. Твардовского.

Ученики задавали префекту вопросы о развитии ВДНХ, о строительстве дорог, о современном транспорте. Он объяснил ребятам, чем занимается префектура, за что отвечает глава управы и кто такие муниципальные депутаты. Он рассказал им о современном административно-территориальном делении столицы и о своем личном рабочем графике.

Префект подарил им книги о Северо-Восточном округе. Теперь об этом уроке у школьников останется память.