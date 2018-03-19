Ректор ТПУ: объединение усилий вузов Томска позволит реализовать пилотный проект СНТР

"Выбор Томской области в качестве одного из пилотных регионов по реализации Стратегии научно-технологического развития России предоставляет уникальный шанс для ведущих томских университетов, и Томского политехнического в том числе. Я неоднократно говорил о том, что по своему совокупному потенциалу томские вузы и академические институты примерно равны МГУ — главному университету страны", — заявил Чубик.

Ректор считает, что пришло время воплощать в жизнь вполне реальную и жизнеспособную модель объединения томских высших учебных заведений под единым брендом — «Томский университет».

"Особенностью этой модели является то, что самостоятельные вузы, сохраняя отдельные юридические лица, объединяют часть своих ресурсов для решения общих задач. Ассоциация вузов «Томский университет» — это единые принципы образовательной политики, совместные глобально конкурентоспособные образовательные программы и научные исследования, целесообразное и взаимовыгодное объединение материальных, инфраструктурных, кадровых потенциалов и многое другое", — сказал ректор.

Он подчеркнул, что при этом сохраняется самостоятельность, уникальность и целостность каждого вуза. Вопрос управления — решаемый. Со временем в мире утвердится единый бренд — «Томский университет» (в англоязычном варианте — UniTomsk), что позволит позиционировать Томск в качестве одного из крупнейших научно-образовательных и инновационных центров не только в стране, но и в мире.

"Конечно, все мы, и Томский государственный университет, и ТПУ, и другие томские вузы, должны поступиться частью своих амбиций, но историю каждого томского университета у нас уже никто не отнимет, а шансом на новом этапе, при поддержке государства, начать создавать общую историю, внести весомый вклад в реализацию Стратегии научно-технологического развития России — обязательно нужно воспользоваться", — заявил ректор.

О стратегии

Стратегию научно-технологического развития России утвердил Владимир Путин 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Летом 2017 года кабмин утвердил план реализации стратегии на 2017 — 2019 годы.