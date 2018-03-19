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Лицей 1533 призвал к участию в конкурсе «Безопасная школа: родителям — детям»
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Лицей 1533 призвал к участию в конкурсе «Безопасная школа: родителям — детям» 

Управа района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
1 марта по 28 апреля 2018 года при поддержке Департамента образования города Москвы будет проводиться конкурс «Безопасная школа: родителям — детям».
Одними из главных задач конкурса являютсяконсолидация и обмен опытом между образовательными организациями, легализация уровня ответственности родителей за профилактику травматизма, привлечение представителей родительского сообщества к деятельности по снижению травматизма и другие.
Отборочный этап продлится до 15 апреля. К участию в конкурсе приглашаются: родители (или их законные представители) обучающихся, педагогические сотрудники, обучающиеся всех уровней образования.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронный адрес nebudzavisim@mail.ru
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