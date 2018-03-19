Столичные школы искусств открывают арт-лабораторию для молодежи

Столичные школы искусств открывают прием заявок в арт-лабораторию. Ее участниками смогут стать ученики московских творческих школ и колледжей от 12 до 18 лет.

"Для нас самым важным в этом экспериментальном проекте является возможность понять, какие направления сегодня действительно интересны детям. Мы можем с уверенностью сказать, что идеи тех, кто пройдет конкурсный отбор, не только войдут в программу Большого фестиваля московских школ искусств, который состоится 2 июня в саду “Эрмитаж” , но и будут внедрены в работу столичных школ искусств уже в новом учебном году", — рассказала замруководителя департамента культуры Москвы Елена Кожемякина.

За два месяца у детей будет возможность познакомятся с основами проектной работы, менеджментом и маркетингом, а также пообщаться со звездными наставниками. Также ребята смогут подготовить собственный творческий проект, запустить канал на YouTube, спродюсировать музыкальный фестиваль, поставить перформанс на улицах Москвы, создать инсталляцию в парке и многое другое.

Узнать подробности об арт-лаборатории и подать заявку можно на официальном сайте проекта. Конкурсный отбор будет длиться до 6 апреля.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2018 году стартует масштабный проект «Искусство — детям». В его рамках планируется выполнить комплексный ремонт 149 зданий общей площадью 248,4 тысячи квадратных метров, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Приведенные в порядок здания школ искусств полностью оснастят мебелью, другими предметами и техническими системами, необходимыми для организации учебного и творческого процесса.

Московская городская система специализи­рованного творческого образования детей и молодежи является крупнейшей в мире, она насчитывает 154 учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры. Воспитанники школ искусств регулярно становятся победителями престижных всероссийских и международных творческих конкурсов.